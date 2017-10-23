Erol Bulut: "Bazı şeyleri değiştirebileceğimizi düşünerek buraya geldik"

Yeni takımındaki ilk galibiyetini alan Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir görev üstlenmesine rağmen kendine güvendiğini belirterek, "Elimizde bulunan kadro ve bulunduğumuz konum itibariyle zor bir görevi sırtımıza aldık. Bazı şeyleri değiştirebileceğimizi düşünerek buraya geldik" dedi.

''TRABZONSPOR GALİBİYETİ MUTLULUK VERİCİ''

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor karşılaşmasında çok iyi konsantre olarak kazandıklarını kaydeden Erol Bulut,



"Kendi evimizde, taraftarımızın önünde güçlü Trabzonspor karşısında galibiyet almak bizim adımıza çok mutluluk verici bir olay. Taraftarımız takımı cumartesi günü oynanan maçta en iyi şekilde destekledi, takım da bu desteğe en iyi şekilde cevap verdi. Ekibimizle Malatya'ya geleli 3 hafta oldu. En başından beri takıma sistemimizi oturtmaya çalışıyoruz. Tabii bu hiç kolay değil. Bizim takımla beraber 7 haftalık bir kamp dönemimiz olmadı. O yüzden oyunculardan istediklerimizi onlara antrenmanlarda yansıtmaya çalışıyoruz. Oyuncularım da buna en iyi şekilde tepki verebiliyorsa sonucunda bizlerde mutlu oluyoruz. Fenerbahçe maçında maalesef bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Çünkü oyuna çok geç adapte olabildik. Stat atmosferinin baskısına maruz kaldık. İlk dakikalarda iyi konsantre olamadık, bu durumu Trabzonspor maçında değiştirmek istemiştik. Bu hafta da oyuncularım sahada onlardan istediklerimi ilk dakikalardan itibaren iyi konsantre olarak yerine getirdiler. İkinci bölgede takım olarak biraz agresif olmamız gerektiğini, rakipten kaptığımız toplarla hızlı şekilde kanatlara aktarıp gol bulmaya çalışmamız gerektiğini ifade etmiştim. Bunu takım olarak futbolcularım yerine getirmeyi başardı. Nitekim golümüz de kanadı hızlı şekilde değiştirerek, Adem'in ceza sahası içerisine girip şutunu atmasıyla 44. dakikada geldi. Rakip kendi kalesine attı ama ceza sahası içerisinde o top Okay'dan geçmiş olsaydı 4 futbolcumuzdan birisi, belki Khalid o golü atmış olacaktı. Maçın devamında birkaç gol pozisyonu daha bulduk, iyi değerlendiremedik. Kalemizde gol de yiyebilirdik. Trabzonspor, 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarıda gerçekten çok baskılı top oynadı. Eğer o esnada topu daha iyi kullanabilseydik, ikinci golü bularak daha da rahatlardık. Sonuç itibariyle keyifli iyi bir mücadele oldu. Takımımız hem ofansif hem de defansif anlamda iyi bir performans sergiledi. Ama bu yeterli mi, yeterli değil. Önümüzde çok maç var. Kendimizi daha çok geliştirmemiz ve hızlı futbol oynamamız gerekiyor. Çabuk düşünmemiz lazım. Defans hattında tempomuzu artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

''DEVRE ARASINDA YAPILACAK TAKVİYELERLE DAHA İYİ OLACAĞIZ''

Bulut, kadro derinliklerinin bulunmamasına rağmen oyuncuları en iyi şekilde kullanmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Kadromuzda şuan önemli bir bölgede 2 sakat oyuncumuz var. Azubuike ve Aytaç, ikisi de merkez bölgede oynuyor. Bu oyuncuların yokluğunda alternatif bir şeyler bulmamız gerekiyordu. Buğra'yı antrenmanlarda o bölgede denedik. Rahman Buğra daha önceki takımlarında forvet arkası oynamış bir futbolcuydu. Nitekim biz de daha önce birkaç maçta sol bek oynadı. İkili mücadelesi yüksek, kafa topuna iyi çıkan, şut anlamında her iki ayağını iyi kullanan futbolcumuz ve onu denedik. Trabzonspor maçında Murat Yıldırım ve Rahman Buğra iyi bir uyum sağladı. İyi mücadele ederek istediklerimizi yerine getirebildiler. Kadro derinliğimiz zaten fazla değil, elimizdeki tüm oyuncularla devre arasına kadar en iyi şekilde giderek alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız. Devre arasında 1-2 takviye ile Yeni Malatyaspor'u daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum."

''BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BURAYA GELDİK''

Genç teknik adam, Malatya'ya bazı şeyleri değiştirebileceğine inandığı için geldiğini ifade ederek, "Tüm teknik hocaların illaki bir vizyonu var. Bir yerlerden başlanılması gerekiyor. Önemli teknik isimler Malatyaspor'da daha önce görev aldılar. O şans, başkanımız ve yöneticilerimiz sağ olsun bana da geldi. Ben her zaman kendisine güvenen bir teknik direktör oldum, futbolculuk dönemimde de aynıydım. Futbolda önce kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bu anlamda Yeni Malatyaspor'da ilk teknik adamlık görevime başladım ve bunun çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet bu zor mu, tabii zor. Elimizde bulunan kadro ve bulunduğumuz konum itibariyle zor bir görevi sırtımıza aldık. Bazı şeyleri değiştirebileceğimizi düşünerek buraya geldik" şeklinde konuştu.



''OFSPOR MAÇINDA ROTASYON YAPACAĞIZ''

Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, son olarak 25 Ekim Çarşamba günü oynayacakları Türkiye Kupası maçıyla ilgili konuşarak rotasyon sinyali verdi. Bulut, "Ofspor maçında kesinlikle rotasyon yapacağız. Çünkü bu maçtan hemen sonra cumartesi günü Gençlerbirliği maçımız var. Oraya hazır ve dinç bir şekilde çıkmamız lazım. Onlar da bu ligin tecrübeli ve iyi ekiplerinden. Hızlı kontra ataklara çıkabilen oyuncularından kurulu bir takım. Bu yüzden rotasyon gerekiyor. Elimizdeki şu ana kadar oynamayan futbolcuları bu maçta daha net bir şekilde görmüş olacağız. Kupa maçından sonra da Gençlerbirliği karşılaşmasına hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.

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