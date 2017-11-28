Erol Bulut: "Bizim için lig daha önemli"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için lig daha önemli bu sebeple lige konsantre olacağız" dedi.
BULUT: ''BİZİM İÇİN LİG DAHA ÖNEMLİ''
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Ankara temsilcisi Osmanlıspor'a konuk oldu. Mücadeleden Yeni Malatyaspor 3-1 mağlup ayrılırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, "Maalesef istemediğimiz bir sonuç. En azından beraberlik hedefimiz vardı. İlk yarıya istediğimiz gibi başlamadık. Beraberliği yakaladıktan sonra konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Agresif değildik. Disiplini koruyamadık. Disiplinli olmazsan maç bu şekilde sonuçlanır. En azından uzun zaman oynamayan oyuncularımızı görmüş olduk. Yolumuza nasıl devam edeceğimizi daha net gördük. Bizim için lig daha önemli bu sebeple lige konsantre olacağız. Dening iyi bir performans sergiledi ve bir futbolcu kazandık. Benim iyi performans beklediğim futbolcular gerekli performansı ne yazık ki vermedi. Önümüzdeki süreçte kimlerle devam edeceğimizi daha net gördük" ifadelerini kullandı.
İRFAN BUZ: ''HEDEFİMİZ LİGDE GEREKEN PUANLARI ALMAK
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "3-1'lik net bir skorla Yeni Malatyaspor'u yendik. Kadro derinliği açısından bütün arkadaşlarımı kullanma adına önemli bir maçtı" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleriyle ilgili gelen soruya ise Buz, "Hedeflerimiz uzun vadeli olamayacak. Bizim ilk hedefimiz ligde gereken puanları puanları almak. Kadro derinliği açısından burada arkadaşlarımızı görmek onları kullanmak ve değerlerini artırıp takım haline getirmek bizim için önemli. Hep kazanmaya çalışacağız. Uzun vadeli planla değil de her maça farklı bakacaksın ve kazanmaya çalışacaksın" şeklinde konuştu.
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