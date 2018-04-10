Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maça ilişkin, "Bu hafta çıkıp 3 puan alacağız, o kadar basit." dedi.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde rahat nefes almaları adına en kısa sürede 40 puana ulaşmaları gerektiğini belirtti.

Ligin ikinci yarısının daha önce söylediği gibi zorlu geçtiğini dile getiren Bulut, "Alt sırada olan takımlarla aramızda 9 puan bulunuyor. Dolayısıyla da 3 maçlık kredimiz var. Aramızda puan farkı var diye işi bırakmayacağız. Bu hafta çıkıp 3 puan alacağız, o kadar basit." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışıyla ilgili de Bulut, "Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan, takımıma puan kazandırmak." ifadelerini kullandı.

AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Hafif sakatlığı bulunan Rahman Buğra Çağıran, idmana katılmadı.

KALECİ DANIEL, DENEMEYE ALINDI

Evkur Yeni Malatyaspor, Nijeryalı kaleci Emmanuel Daniel'ı denemeye aldı. 24 yaşındaki futbolcu, sarı-siyahlı ekiple antrenmana çıktı.

Teknik direktör Bulut, denemeye alınan Emmanuel Daniel ile ilgili "Yurt dışından geldi, altyapıda birkaç gün çalışacak. Tavsiye üzerine getirdik, şu an izliyoruz." diye konuştu.