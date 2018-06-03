Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, sarı-kırmızılı takımın yönetimiyle oldukça faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini, yeni sezon için küçük detaylar dışında yola devam kararı aldıklarını ifade etti.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kuruluyla yeni sezon öncesi faydalı bir toplantı yaptıklarını kaydeden Bulut, şunları söyledi:
"Evkur Yeni Malatyaspor'un kariyerimin başlangıç noktası olması münasebetiyle bende her zaman ayrı bir yeri olacaktır. Geçen sezon burada güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Tabii sezonun tamamlanmasının ardından hem bir yol haritası belirlemek, hem de teknik ekip olarak önümüzü daha net görebilmek için yönetimle toplantılar yaptık. Bu toplantılarda kulübün geleceğiyle ilgili yaptığım 3 yıllık bir projeyi de paylaşma imkanı buldum. Bu çalışmanın yönetimimizi de fazlasıyla heyecanlandırdığına şahit oldum. Tabii kabul edilmeli ki bu projeyi hayata geçirmemiz için bizim de teknik ekip olarak önümüzü görmemiz gerekirdi. Bu anlamda görüşmelerimiz oldu ve birçok konuda anlaştık yönetimimizle. Arada küçük detaylar da var, ancak bunlar çözülebilecek detaylar. Tabii kulüple daha 1 yıllık sözleşmem de bulunuyor. Günümüzde sözleşmelerin pek bir bağlayıcılığı olmadığından, bence gönülden yapılan sözleşmeler daha geçerli ve uzun sürüyor. Ama profesyonel dünyada da bazı teknik durumları atlamamanız gerekiyor. Sonuç olarak yönetimimizle yola devam kararı aldık. Ortada bir emek, bir iş, bir alın teri varsa elbette ki onun bir parasal karşılığı olacaktır. Lakin ben bu kulübe ilk geldiğimde gün de, bugün de hiç zaman parasal konuları en başa koymadım. Öyle olmuş olsa geçen sezon bunu dile getirirdim. Yönetimimizle şartlarımın iyileştirilmesi noktasındaki görüşmemizin nedeni daha önce alınmış bir karar aslında. Sezon devam ederken başkanımız yeni sezon öncesi bu durumları konuşalım dedi ve biz de öyle yaptık. Bu iş profesyonel bir iş ve eğer iyi başarılar hedefleniyorsa, ekonomik çarkın sorunsuz dönmesi lazım. Teknik adam ücretleri de, kulüp çalışanlarının ücretleri de bu sisteme dahil."
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