HT Magazin'de yer alan habere göre, renkli görüntülere sahne olan konserin finalinde Evgin, “Bu güzel günü ölümsüzleştirelim” diyerek selfie çekti. Ünlü şarkıcı, konser sonrası pikniğe katılan TOÇEV öğrencileriyle sohbet etti.

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