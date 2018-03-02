HT Magazin'de yer alan habere göre, usta sanatçı, 6 Mart’ta vereceği konser öncesi enerji terapisti olan kızı Elvan Evgin Sheelan’la yaptığı çalışmayı, “Hızlı hayat temposu içinde dağılan enerjiyi kendimizde toplamayı bilirsek yaşamlarımızdaki zorlukların yerini rahatlık alabilir’’ sözleriyle açıkladı.

Bu Konu İle İlgili Haberler