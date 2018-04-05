NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takımının Detroit Pistons'ı 115-108 yendiği karşılaşmada 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Son haftaların en formda takımı Philadelphia 76ers, Detroit Pistons deplasmanından 115-108 galip ayrıldı. Üst üste 12. maçını kazanan 76ers, 1990'dan bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı.
Pistons'ın yenilmesiyle Doğu Konfreransı'nda play-off bileti alan 8. ve son ekip, Milwaukee Bucks oldu.
76ers'ı galibiyete, 25 sayı, 6 asistle oynayan J.J. Redick, 16 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üreten Ben Simmons, 19 sayı atan Marco Belinelli ve 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Ersan İlyasova taşıdı.
Pistons'ta Anthony Tolliver 25 sayı, 5 ribaunt, Stanley Johnson 19 sayı, 5 ribaunt, Ish Smith 14 sayı, 12 asist ve Andre Drummond 13 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.
DOĞU'NUN ZİRVESİNDEKİ DÜELLONUN GALİBİ RAPTORS
Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Toronto Raptors, 2. sıradaki Boston Celtics'i 96-78 mağlup ederek liderlik için önemli avantaj elde etti. Ev sahibi Raptors'ta DeMar DeRozan 16 sayı, Serge Ibaka 15 sayı, 6 ribaunt, Fred VanVleet 15 sayı ve Kyle Lowry 13 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti. Celtics'te Marcus Morris 21 sayı, 5 ribaunt ve Greg Monroe'nun 17 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 108-115
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 105-100
Atlanta Hawks-Miami Heat: 86-115
Toronto Raptors-Boston Celtics: 96-78
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 123-95
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 122-112 (uzatmada)
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