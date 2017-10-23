Ersan Gülüm'ün kaburgası kırıldı ve kırılan kaburga akciğerini deldi

Avustralya'dan Ersan Gülüm için kötü haber geldi...

AA'nın haberine göre Avustralya Ligi takımlarından Adelaide United forması giyen Ersan Gülm, Melbourne City ile oynadıkları maçta ciddi bir şekilde sakatlık geçirdi. Bir pozisyonda kafa topuna çıkan Ersan, Carl Valeri ile çarpıştı ve bir anda yer kaldı. Yerden kalkamayan ve göğsünü tutan Ersan Gülüm'e doktorlar müdahale etti ve oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan Ersan Gülüm'ün kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. Kulüp doktoru yaptığı açıklamada Ersan'ın kırılan kaburgalarının akciğerlerini deldiğini ve oyuncunun ciddi bir sakatlık yaşadığını söyledi.

Acil serviste 2 gün geçiren Ersan Gülüm'ün durumu ciddi olduğu için oyuncu gözetim altında tutulmaya devam edildi. Yapılan açıklamada Ersan Gülüm'ün uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ersan'ın Wakefield Hastanesi'nde yatmaya devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Solunum konusunda sıkıntı yaşayan Ersan'ın şu anda öyle bir sorunu olmadığı belirtildi.

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