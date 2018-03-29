NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks'i 118-101 yendiği maça, Ersan İlyasova'nın FETÖ'cü Enes Kanter'e koyduğu blok damga vurdu.

NBA'de oynanan maçta milli temsilcimiz Ersan İlyasova, FETÖ üyesi Enes Kanter'i yaptığı blokla yere serdi. Ersan İlyasova, Enes Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı. Enes Kanter'in yere yıkılışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve pozisyonla ilgili onlarca yorum yapıldı.