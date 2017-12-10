Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un Orlando Magic'i 117-110 yendiği maçta, 26 sayıyla sezonun en iyi performansını sergiledi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın alt sıralarından kurtulmak isteyen takımların mücadelesinde Atlanta Hawks, ağırladığı Orlando Magic'i 117-110 mağlup etti.

Ersan İlyasova, yüzde 100 saha içi isabetiyle 26 sayı attı. Kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşan Ersan ayrıca 4 asist yaptı, 3 de ribaunt aldı. Hawks'ta Kent Bazemore 19 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Dennis Schroder 18 sayı, 7 asistlik katkıda bulundu.

Magic'te 31 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Nikola Vucevic ve 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynayan Jonathon Simmons'ın gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.

HARDEN ATTI, ROCKETS SERİYİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Batı Konferansı lideri Houston Rockets, Portland Trail Blazers deplasmanından 124-117 galip ayrıldı ve üst üste 9. karşılaşmasını kazandı.

48 sayı ve 8 ribaunt üreten Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, bu sezon 3. kez 40 sayı barajını geçti. Mücadeleyi 26 sayı, 7 asistle tamamlayan Chris Paul, galibiyette önemli rol oynadı.

Art arda 4. yenilgisini alan Trail Blazers'ta Damian Lillard 35 sayı, 6 asist ve C.J. McCollum 28 sayıyla mücadele etti.

CEDİ İLE FURKAN'IN TAKIMLARI KARŞILAŞTI

Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 105-98 yendi.

Ev sahibi Cavaliers'ta 11 dakika süre alan Cedi, 3 sayı ve 3 ribauntla oynadı. Furkan ise forma şansı bulamadı.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle kariyerinin 58. "triple double"ına imza attı. Jeff Green, Dwyane Wade ve Kyle Korver 13'er sayı kaydetti.

76ers'ta J.J. Redick ve Robert Covington 19'ar sayı attı. Dario Saric 17 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Ben Simmons 14 sayı, 10 asist, 6 ribaunt üretti.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 113-112

Brooklyn Nets-Miami Heat: 89-101

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 99-110

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 117-110

Chicago Bulls-New York Knicks: 104-102

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 105-98

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 117-100

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 101-102 (uzatmada)

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 101-104

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 117-124

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