Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un Orlando Magic'i 117-110 yendiği maçta, 26 sayıyla sezonun en iyi performansını sergiledi.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın alt sıralarından kurtulmak isteyen takımların mücadelesinde Atlanta Hawks, ağırladığı Orlando Magic'i 117-110 mağlup etti.
Ersan İlyasova, yüzde 100 saha içi isabetiyle 26 sayı attı. Kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşan Ersan ayrıca 4 asist yaptı, 3 de ribaunt aldı. Hawks'ta Kent Bazemore 19 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Dennis Schroder 18 sayı, 7 asistlik katkıda bulundu.
Magic'te 31 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Nikola Vucevic ve 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynayan Jonathon Simmons'ın gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.
HARDEN ATTI, ROCKETS SERİYİ 9 MAÇA ÇIKARDI
Batı Konferansı lideri Houston Rockets, Portland Trail Blazers deplasmanından 124-117 galip ayrıldı ve üst üste 9. karşılaşmasını kazandı.
48 sayı ve 8 ribaunt üreten Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, bu sezon 3. kez 40 sayı barajını geçti. Mücadeleyi 26 sayı, 7 asistle tamamlayan Chris Paul, galibiyette önemli rol oynadı.
Art arda 4. yenilgisini alan Trail Blazers'ta Damian Lillard 35 sayı, 6 asist ve C.J. McCollum 28 sayıyla mücadele etti.
CEDİ İLE FURKAN'IN TAKIMLARI KARŞILAŞTI
Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'ı 105-98 yendi.
Ev sahibi Cavaliers'ta 11 dakika süre alan Cedi, 3 sayı ve 3 ribauntla oynadı. Furkan ise forma şansı bulamadı.
Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle kariyerinin 58. "triple double"ına imza attı. Jeff Green, Dwyane Wade ve Kyle Korver 13'er sayı kaydetti.
76ers'ta J.J. Redick ve Robert Covington 19'ar sayı attı. Dario Saric 17 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Ben Simmons 14 sayı, 10 asist, 6 ribaunt üretti.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 113-112
Brooklyn Nets-Miami Heat: 89-101
Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 99-110
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 117-110
Chicago Bulls-New York Knicks: 104-102
Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 105-98
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 117-100
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 101-102 (uzatmada)
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 101-104
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 117-124
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.