Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi

NBA'e 13 maçla devam edildi. Philips Arena'da Mavericks'i ağırlayan Hawks, Ersan İlyasova'nın 21 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadığı karşılaşmada sahadan 112-107 galip ayrıldı.
Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan Hawks'ta Dennis Schröder'in 33, John Collins'in 13 ve Kent Bazemore'un 11 sayısı sezonun 8. galibiyetine katkı sağladı. Sezonun 25. yenilgisini yaşayan Mavericks'te Harrison Barnes 22, Dirk Nowitzki 18, JJ Barea 15 sayı kaydetti.
WARRIORS 11 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Denver Nuggets, Oracle Arena'da konuk olduğu son şampiyon Golden State Warriors'ı 96-81 mağlup ederek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi. Bu sezon 18. galibiyetini elde eden Nuggets'ta Gary Harris 19, Nikola Jokic 18, Wilson Chandler ve Trey Lyles 15'er sayı buldu. Üç sayılık atışlarda 27'de 3 isabet kaydedebilen ve 86 sayıda kalan son şampiyon Warriors, bu sezon 7. kez sahadan mağlup ayrıldı. Ev sahibi takımda Kevin Durant 18, Klay Thompson 15, Draymond Green 10 sayıyla oynadı.
WESTBROOK'DAN TRIPLE DOUBLE!
Oklahoma City Thunder'da Russell Westbrook, deplasmanda Utah Jazz'ı 103-89 yendikleri mücadelede yaptığı "triple-double" ile galibiyetin mimarı oldu. Vivint Smart Home Arena'da oynanan karşılaşmada Westbrook, 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle sezonun 11'inci, kariyerinin 90'ıncı "triple-double"ına imza attı. Üst üste 4. olmak üzere 18. galibiyetini alan Thunder'da Paul George 26, Carmelo Anthony 16 sayıyla mücadele etti. Sezonun 19. yenilgisini yaşayan Jazz'da Donovan Mitchell 29, Derrick Favors ve Thabo Sefolosha 11'er sayı attı. NBA'e verilecek bir günlük aranın ardından 5 maçla devam edilecek.
GECENİN SONUÇLARI
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 102-86
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 111-106
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 123-119
Washington Wizards-Orlando Magic: 130-103
Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 112-107
Boston Celtics-Chicago Bulls: 117-92
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 115-112
Miami Heat-New Orleans Pelicans: 94-109
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 89-103
Golden State Warriors-Denver Nuggets: 81-96
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 106-115
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 92-95
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 99-108
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