Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı “Hadi Be”nin konuğu, ünlü spor spikeri Ersin Düzen oldu. Hayli keyifli anların yaşandığı “Hadi Be” canlı yayınında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Ersin Düzen, samimi ve bir o kadar da iddialı açıklamalarda bulundu.

"YAŞIMI AÇIKLADIĞIMDA ŞAŞIRIYORLAR"

42 yaşında olduğunu söyleyen Ersin Düzen, “Yaşımı göstermiyorum. Genellikle 34 ve 36 arasında tahminde bulunuyorlar. 42 diyen olmuyor. Bazen okullara panellere gidiyorum, orada ‘Yaşlanmışsın’ diye reaksiyon gösterenler oluyor. Yaşımı açıkladığımda şaşıranlar oluyor. Maşallah diyelim” dedi.

GENÇLİK SIRRI

Ersin Düzen, yaşından çok daha genç göstermesinin sırrını ise şöyle anlattı: “Spor yapıyorum. Yememe içmeme dikkat ediyorum, onun etkisi çok fazla tabii ki. Uyku düzenime de dikkat ediyorum. Her ne kadar geç vakitte yatsam da mümkün olduğu kadar günde belirli bir saat uyumaya çalışıyorum. 7-8 saat mutlaka uyuyorum.”

ANNEM 'BOTOKS MU YAPTIRIYORSUN' DİYE ARADI

Ersin Düzen, genç görüntüsünün annesinin arkadaşlarını da şaşırttığını söyledi: “Hani bir botoks muhabbeti var ya... Bir gün eve gelen misafirler anneme demişler ki; ‘Sizin oğlan yüzüne bir şeyler mi yaptırıyor?’ O kadar etkilemişler ki kadıncağızı, bana telefon açtı. ‘Oğlum bugün misafirler vardı, sürekli senden bahsediyorlardı, kaşlarını mı aldırıyor, yüzüne bir şeyler mi yaptırıyor diye’ dedi. ‘Yahu anne sen oğlunu tanımıyor musun’ dedim, ‘Ben zaten ihtimal vermedim oğlum’ dedi.”

"YANIMA YAKLAŞMAYA ÇEKİNİRLER, OYSA ŞEKER GİBİ ADAMIM"

Ünlü spor spikeri, insanların yanına yaklaşmaya çekindiklerini söyledi: “Ekranda bir ciddiyetim var. Bazen o konuda eleştiriyorlar. ‘Abi niye gülmüyorsun?’ diyorlar. Futbol programı sunuyorum, niye güleyim? Komedi programı değil ki bu. Ciddi olmam lazım, ciddi bir mevzudan bahsediyoruz. Bir yandan da ağır, oturaklı bir adamız. Yanıma yaklaşmaya birazcık çekinirler. Bizim stajyer çocuklar da ‘Abi biz ilk etapta çok çekindik senden. Dışarıdan çok sert görünüyorsun’ derler. Aslında şeker gibi adamım. Tanıyanlar çok severler beni.”

"RIDVAN HOCA ÇOK KOMİK ADAM"

Ersin Düzen, çevresinde kendisini en çok güldüren kişinin Rıdvan Dilmen olduğunu anlattı: “Rıdvan Hoca çok komik bir adamdır. Beraber çok kısa süre program yaptık ama özel hayatımızda sürekli görüşüyoruz. Acayip komiktir. Geçenlerde Mustafa Denizli, Rıdvan Hoca ve ben Akmerkez’de oturuyoruz, bütün millet bizi izliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü sadece ve sadece kahkaha atıyoruz. Mustafa Hoca bir anısını anlatıyor, Rıdvan Hoca bir anısını anlatıyor. Öyle bir program olsa insanlar izlerken mendillerle gözlerini silerler.”

"KISMETİMİ ARIYORUM"

Seyircilerin “Evli misiniz, evlenmeyi düşünmüyor musunuz?” soruları üzerine bekar olduğunu söyleyen Ersin Düzen, “Kısmetimi arıyorum da bulamadım hâlâ. Ben de bilmiyorum neden hâlâ evlenmediğimi. Demek ki zor bir adamım. İkizler burcuyum. Ben karşı tarafı idare ediyorum da karşı taraf beni idare edemiyor. Sıkıntı o sanırım. Yoksa ben herkesin kahrını çekmeye hazırım” dedi.

"EŞİM DÜNYANIN EN ŞANSLI KADINLARINDAN BİRİ OLURDU "

Ersin Düzen, ev işlerinde yetenekli olduğunu söyledi ve genç kızlara da nasihatte bulundu: “Evlenmiş olsaydım, eşim dünyanın en şanslı kadınlarından biri olurdu. Çünkü ben yıllarca yalnız yaşadım, ütüsünü yapabilen, çamaşırını yıkayabilen, evin tozunu alabilen, bunların yanı sıra yemek de yapabilen bir adamım. Ben bir erkek olarak bunları yapabilme kabiliyetine sahibim. Bugün 21-22 yaşındaki genç kızlar ne ütü, ne yemek yapabiliyorlar. Çocuklar yarın öbür gün evleneceksiniz, şimdiden öğrenin bunları. Annenize de yardımcı olun. Bu, son derece güzel bir nasihat.”

"EVLİLİĞE GEÇ KALDIM"

Ersin Düzen, evlilik konusunda geç kaldığını düşündüğünü söyledi: “Geç kaldım mı, evet geç kaldım. Özellikle çocuk konusunda çok geç kaldım. Ama hiç problem değil.”

"RESEPSİYONDA ÇALIŞTIM"

Turizm mezunu olduğunu söyleyen Ersin Düzen, “4 sene Turizm okudum. Hatta İstanbul’a ilk gelişimde de resepsiyonda çalıştım 9 ay boyunca. Şu anda yaptığım işle ilgili bir eğitimim ise yok.”

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