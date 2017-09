Ersun Yanal basın mensuplarına konuştu

TRABZONSPOR teknik direktörü Ersun Yanal, 2017-18 sezonunun zorlu geçeceğini belirtti, "Trabzonspor mutlaka zirve yarışında üst sıralardaki mücadelesini sürdürecek" dedi.



Durica, Castillo ve Burak Yılmaz´ın sağlık durumlarını değerlendiren Ersun Yanal, "Durica takımla birlikte çalışmalara başlayacak, şu an da sakatlığı geçmiş durumda. Castillo´nun ise tam olarak bizimle birlikte olması için en az bir haftaya daha ihtiyacı var. Burak´ın 3-4 hafta dinlenmeye ihtiyacı var. Bu konuda radikal bir karar alabiliriz, ancak henüz net kararımızı vermedik" diye konuştu. Yeni bir takım kurulduğunu tekrarlayan Ersun Yanal, şöyle devam etti:



"İHTİYAÇ DUYULAN OYUNCUYU ALMAK ÖNEMLİ"

"Bu yeni takıma geçen sezonun devre arasındaki takviyelerden sonra bu sezon Burak, Kucka´nın yanı sıra, Hubocan, Sosa, Bongonda ve sözleşmeleri biten Volkan ile Kamil Ahmet katıldı. Çok fazla oyuncu takviyesinden sonra gerekli takviyelerin yapılmasından yanayım. Çok yazıldı çizildi ama gerçekten ihtiyaç duyulan oyuncuyu almak önemliydi. Burada oyuncuları tutmak, yaşatmak zor."





"BU TAKIM ZİRVEDE ÜST SIRALARDA MÜCADELE EDECEK"

Yanal, Trabzon´da yaşamayı isteyen ve mutlu olan bir kadronun oluştuğunu dile getirirken de şöyle konuştu:

"Burada kalmayı seven ve mutlu olan oyuncu kitlemiz var. Şartlar da değişti. Çok güzel bir stadımız var. Orada iyi bir ambiyans yaratıldı. Modern bir zemin ve konforlu bir stat. Trabzon´da taraftarımızın yüzde 75-80´ini doldurduğu, güzel müsabakaların oynanacağının mesajının verdiği bir zaman dilimi başladı. Bir takım kuruldu. Bu takımın bundan sonra ki performansı hepimizin merakı ama ben çok net söyleyeyim. Takım mutlaka zirve yarışında üst sıralardaki mücadelesini sürdürecek."



"EN DEĞERLİ YERLİ OYUNCU SAYISINA SAHİBİZ"

Bu dönem çok ilginç bir sezon gerçekleşeceğinin altını çizen Ersun Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray ekonomik olarak belki de Türkiye´de rekorlara imza attı. Ciddi bonservis ve transfer hamlesi yaptı. Buna benzer ne kadar tartışılsa da Fenerbahçe aynı tavır içinde. Beşiktaş´ın zaten oturmuş önemli bir kadrosu var ve ona takviye yapıyor. Anadolu takımları, Antalyaspor futbol sektöründe içinde ismi duyulmuş oyuncuları şehre kazandırmak için çalışma yaptı. Biz çok titiz davranıyoruz. Bence en değerli yerli oyunculara ve en değerli yerli oyuncu sayısına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda genç oyuncuların da takım içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hem yabancı her yerli oyuncular arasında Okay, Yusuf, Castillo, Bero, Abdulkadir gibi genç yetenekli, aynı zamanda futbol değeri, kalitesi ve mali değeri de yüksek olacak oyunculara sahip olmaya başladık. Bu önümüzde ki yıllarda Trabzonspor´un önemli başarısına ve ekonomik olarak önemli değere sahip olmasına neden olacak kadrodur."



"ZAMAN VE SABIR GEREKLİ"

Zamana ihtiyaç duyduklarını ikaydeden Yanal, bu konuda şöyle dedi:

"Bu oyuncuların bir takım olarak yarışmasını sağlamak için zamana ihtiyaç var. Trabzon gerçeği de var. Hemen başarı gelsin, şampiyon olsun diye beklenti var ama zamana kesinlikle ihtiyacımız var. Hem Beşiktaş´ın hem Başakşehir´in Türkiye de ortaya koyduğu performans saygıyı hak ediyor. Beşiktaş oyuncu satmaya ve aldığı oyuncuları da satmaya başladı. Başakşehir çok doğru hamlelerle zirve yarışının ortağı haline geldi. Beşiktaş vefa deyip 3 yıl olgunlaştırıldı ve 4 yılda bunu başardı. Trabzonspor´da ise başarı gelmeyince yıkıp yeniden yapmaya başladık. Burada bir sabıra ihtiyaç duyulduğu çok açık. Biraz daha ayaklarımız yere basmalı. Hem mali yapısı, hem oyuncu kalitesi, hem oyuncu kalitesi yavaş yavaş hepimizi aklın idare etmesi noktasına getiriyor. Önümüzdeki dönemde hem oyuncularımızın değerinin artırılmasına, hem takıma katkı yapacak oyuncu bulunduğunda onların transferi için plan yapmak gerekiyor ve yapıyoruz. Sağlıklı bir şekilde düşünecek olursak elimizdeki değerli oyuncu kadrosunu daha da değerli hale getirerek bunlarla yarışmak çok önemli. Futbol piyasası içerisinde herkesin sahip olmak istediği değerli bir oyuncu kadromuz var."





"TÜRK SPORUNUN SORUNLARI VAR"

Türk futbolunun sorunları olduğuna dikkat çeken Ersun Yanal, bu konuda da şunları söyledi:

"Türk sporunun sorunları var. Yabancı konusu tartışılması gereken konuların başında yer alıyor ama esas Türk sporunun tartışılması gerek. Bence yabancı sorunundan önce organizasyon sorununun düzeltilmesi gerekiyor. Bu ülkenin yaklaşık 15 milyon çocuğu var. En genç nüfuslardan birine sahibiz. Fakat onlara ne kadar spor organizasyonu götürebiliyoruz? Kulüp yapılarını sorgulamak gerekiyor. Yoksa yabancı sorunun 3´e indirelim, 5´e çıkaralım, kaliteli hale getirelim. Kulüplerin organizasyonlarını destekleyecek organizasyonlar yapmadıkça bunlar boşa çıkar. Altyapı ile ilgilenen kulüp sayımızı gözden geçirelim. Ne kadar samimiyiz bu konuda? O yüzden Türkiye´nin ciddi bir şekilde spor organizasyonuna bir bakış atması ve yeniden yapılanmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin hızlı bir şekilde dernekler yasası ve diğer kurumlarından ayrılıp bugünkü ihtiyaca uygun hale getirmek için yasanın çıkması lazım. Yabancı sorunun bundan sonra geldiğini düşünüyorum. Ama Trabzon´un diğer bütün kurumlardan daha büyük avantajı var. Yine alt yapısından çok önemli oyuncular çıkarıp takım içine koyacak hem güce hem potansiyele ve ilgiye sahip önemli yerlerden bir tanesi. Bununla ilgili enerjimiz de var. Alt yapıda birkaç oyuncumuz daha var. Orta vadede bir veya iki oyuncu daha katılabilir. Böyle bir ortamda bir yıl içerisinde iki genç oyuncuyu kazanmak başarı."



"KANSERİ ASPİRİNLE GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yabancı oyuncu tartışmaları konusunda açıklamalarını sürdüren Yanal, şunları söyledi:



"Esas sorun kaynağa gidilmesinde ve kaynağın organize edilmesinde. Kaynağımız var ve Bizim 15 milyon çocuğumuz var. Herkes spor yapıyor, organizasyon yapıyor. Kulüpler alt yapılarına ciddi önem vermişler, kaynak üretiyorlar. Bizde 11 bin küsur tanesi spor kulübümüz var. Bunun 7-8 bin futbolla ilgileniyor. 3 milyon lisanslı sporcu var. Bunu ülkelere böldüğünüzde inanılmaz rakamlar ortaya çıkıyor. Yönetilen kulüplerin yapıları bu işi yönetmeye uygun mu? Önce oradan başlayalım. Bu ciddi bir organizasyon. Bence ciddi bir şekilde tutacağınız yer orası. Ondan sonraki kurallar kendiliğinden ortaya çıkacak. Bizim ciddi bir şekilde ülke olarak sporda yapılanmamızı gözden geçirip ciddi kararlar almak zorundayız. Bu kulüpler için değil top yekün. Artık başlamamız lazım buna. Bu kadar güçlü bir ülkenin, her konumda güçlü olmaya çalışan bu ülkenin sporda da söz sahibi olması için üretiyor olması gerekir. Tenisçimizi, atletimizi, futbolcumuzu üretiyor olmamız gerekiyor. Ama biz devşiriyoruz ve bu biraz acıtıyor. Yabancı sadece futbolda yok. Atletizmde de alıyoruz. Tabiki seviniyoruz ama devşirme arkadaşlarla yapıyoruz. Kanser olmuşuz aspirin ile ağrılarımızı gidermeye çalışıyoruz. Fransa ve Almanya göç alan bir yer. Ama Mesut Özil ve Emre Can oradan yetişti."



"YUSUF ÜLKE FUTBOLCU İÇİN ÖNEMLİ BİR YETENEK"

Yusuf Yazıcı´nın önemli bir yetenek olduğunu belirten Ersun Yanal, şöyle devam etti:

"Futbol takımının her maç aynı şeyi yapıyor olması çok zor bir şey. Bir değişiklik yaparsınız o değişiklik tutmaz `vay yanlış yaptınız´ dersiniz. Yusuf´un nereden geldiğine bakmak lazım. Yusuf´un tabi ki inişli çıkışlı da olsa nereden nereye geldiğini görebiliyoruz. Yusuf kafa ve beden olarak da gelişiyor. Zaman zaman kötü oynayacak, bazen aldığı görevi yapamayacak ama gelişen bir oyuncu. Çok fazla birlikte oynamış oyunculardan da kurulu değiliz. Ama Yusuf ülke futbolu için önemli bir değer ve önemli bir yetenek. Yusuf´u kollamak ve korumak adına ben kendi üzerime düşeni yapacağım. Yusuf başka bölgelerde oynayacak yeteneğe de sahip. Hatta bazen defansif oynayacak belki de. Belki kariyerinin ilerleyen bölgelerinde tamamen defansif olacak. Mesela Sosa ofansif ama Gençlerlirliği maçının ikinci yarısında defansif oynadı. Bunlar özel oyuncular."





"SERT VE ÇETİN BİR LİG OLACAK"

Ersun Yanal, ligin çok çetin olacağını düşündüğünü vurgularken de şöyle dedi:

"Galatasaray iyi başladı. İlerleyen haftalarda kayıplar arttığında ilginç sonuçlar olacak. Sert bir lig olacak. Yeni statlarımız var. Zeminler daha güzel olmaya başladı. Biraz daha seyirci ve kalite ile daha da iyi olur. Ligimizin ciddi bir amacı olmalı. FIFA yüzler listesini açıkladı ve ligimizden sadece bir oyuncu var. Kalite olarak da çok iyi değiliz, çünkü sadece bir oyuncu bizi temsil ediyor. Bu ligde oynamak zor, çok sert bir lig diyor gelen oyuncular ama başkaları ile rekabet ettiğimizde çok rekabetçi gibi gözükmüyoruz. Kulüp yapılarını değiştirdiğimiz de bunların arasında daha sağlıklı yer alabileceğiz."



"YOKLUKLAR BAZEN VARLIKLAR DOĞURUR"

Sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Yanal, bu konuda şöyle konuştu:

"Bazı yerden oyuncuları getirmek hem daha ucuz hem de daha kolay. Ya doğru adresi bulup doğru oyuncuyu bulup getireceğiz, ya da oyuncu çıkarmaya çalışacağız. Bazen kulüple anlaştık oyuncu gelmedi, oyuncuyla anlaştık kulüp vermedi. Biz buraya gelmek isteyen oyuncuları alma noktasında ısrarla üzerinde durduk. Belki de hiç ummadığımız bazı oyuncuları kazanacağız. Yokluklar bazen varlıklar doğurur. Bunu başarabilecek oyuncu kitlemiz de var burada. Bizim takım içinde sorunu çözecek oyuncu üretirsek kazancımız olacak. Abdulkadir´e çok güveniyoruz, çok iyi oyuncu. Onu korumak kollamak için, zamanında doğru hamleler yapmak, ona gelişim için olanaklar sunmak çok önemli. Oyuncu olgunlaşmadan, gelen çılgın gibi tekliflerle kafasının uçmasını engellemek çok karmaşık iş. Diğer bölgelerde hiç ummadığınız oyuncuları da kazanabiliriz. Elimizde var da. Buraya uygun, burayı seven, burada yaşamaktan mutlu, burada bir takım olmak için ciddi fedakarlıklar yapan ve o fedakarlıklar karşılığında paylaşımda bulunan oyuncular var. Tespit ettiğimiz alternatiflerimiz var mı? Çok var. Almak için girişimde bulunuyor muyuz? Buluyoruz. Ama buradan bir şey çıkarırsak daha güzel."





"LUCESCU İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ile maç önceleri ve sonraları konuştuklarını ifade eden Ersun Yanal, açıklamasına şöyle devam etti:

''Daha önce de bazı oyuncularla ilgili bilgiler aldı. Biz biraz bu konuda duygusal ve tepkisel davranıyoruz. Bir seçim var ve sonuç var. Bu seçim ve sonuçlara saygı göstermeliyiz. Eleştiriler olabilir tabi ama eleştirinin ötesine geçmemek lazım. Umarım Rusya´ya katılırız. Bu hepimizin kazancı. Hepimiz katkıda bulunmak ve destek olmalıyız. Bizden hangi oyuncu ile ilgili bilgi isteniyorsa paylaşıyoruz. Lucescu´nun o konuda Türkiye´de kuramayacağı ilişki de yok. Çok rahat ve düzeyli bir şekilde bilgileri paylaştık."





"4 BÜYÜKLER İÇERİSİNDE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Ersun Yanal, 'Trabzonspor´un başarı kriterinin ne?' yönünde sorulan soruya da şöyle cevap verdi:

"Benim istediğim, kaliteli bir kadronun burada olduğunu hissetmesi gerekiyor. Bunun için adımlar atıldı. Genç ve yetenekli oyuncularımızın kalıcı olması onların başarılı olması, ne olursa olsun Trabzonspor takımının zirvede kalması gerekiyor. Bu takım 4 büyükler içinde hep olmak zorunda. Burada tutunması gerekiyor. Bizim mutlaka bu dilimin içinde her yıl olmamız gerekiyor. Bizim handikabımız 2011 yılından sonra o kadro geçişlerini çok doğru yapamadık ya da aksaklıklar oluştu. Tekrar toparlanıp, o aksaklıkların giderilip, takımın düzgün zemine oturması gerekiyor. Bence temelleri attık, bir kaç rötuşla sorun kalmayacaktır. Bu takımın istenilen şampiyonluğa ulaşacağı, bu yolculuğun kovalanması gerektiğinin bilinmesi gerek. Bu kadronun istenilen şekilde oturtulması ile olur. Futbolun içinde her türlü sürpriz bir var. Bursaspor´un şampiyon olduğu dönemde Bursa şampiyon olacak denilse kimse inanmazdı. Bu tür çıkışları her takım yapabilir. Başakşehir yapabilir. Fenerbahçe yeni kadro kurdu ama her şey olabilir. Biz her türlü sonucu hazırlıklıyız."



"JUNUZOVİC İLE HALA GÖRÜŞÜYORUZ"

"Transferler nasıl yapıldı?' sorusuna ise Ersun Yanal, şu karşılığı verdi:



"Herkesin bildiği oyuncular alındı. Ben aldım, asbaşkan aldı, yönetici aldı. Herkesin bildiği oyuncuları aldık. Bu bilinen oyuncuların takıma katkı sağlayacağını herkes bilerek aldı. Asla danışmadan, karar verirken istişare yapmadan yapmıyoruz. Bizde böyle düzen var. Bir, iki, üç, dört sıralıyorsun. Birini alman lazım, ikinci alternatifi alıyorsun. En azından istişare ile oluyor. Ama her oyuncu bu takıma gelmiyor. Junuzovic önemli, değerli bir oyuncu. Junuzovic ile sorunumuz yok. Oyuncu gelmeyi çok istiyor ama kulübün istediği rakamlar da açıklandı. Hala görüşüyoruz. Diretiyor, peşin istiyor, vermek istemiyor. Hiç kimse değerli oyuncusunu vermek istemiyor. Ama bence artık biz daha uzun vadeyi gözlemlememiz gerekiyor. Daha değiştirilebilir, satılabilir, değer arttırılabilir oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Junuzovic şuanda takımının en değerli oyuncusu. Takım kaptanı. Orada daha iyi oyuncu var. Benim şefim, benim patronum, takım oyun kurgum, adamın takım içinde ki değeri başka bir şey."

trabzonspor

süper lig

ersun yanal