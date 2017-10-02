Ersun Yanal Beşiktaş maçlarında Trabzonspor'la hiç kazanamadı

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal Bordo-Mavili ekibin başında Beşiktaş’a karşı çıktığı 8’i lig, 1’i kupa toplam 9 maçta hiç galibiyet alamadı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı, bu 9 maçta 6 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti. Yanal, Beşiktaş'a karşı 7 farklı takımda toplam 34 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 20 yenilgi aldı.

İSTANBUL'DA YİNE TEKLEDİ

Trabzonspor bu sezon İstanbul’da oynadığı maçlardaki galibiyet özlemine son veremedi. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe ile Başakşehir’in ardından dün de Beşiktaş’la deplasmanda berabere kalırken, bu 3 maçın da 2-2 bitmesi dikkat çekti.

ABDÜLKADİR PARLIYOR!

Bordo-mavililerin genç yeteneği Abdülkadir Ömür, Beşiktaş karşısında göz doldurdu. 18 yaşındaki futbolcu, şık pasla Olcay’ın attığı golün asistini yaparken, 61. dakikada ise müthiş bir şut çıkardı ancak kaleci Fabri topu son anda kornere çeldi. 77 dakika sahada kalan Abdülkadir, Olcay’ın attığı son 3 golün 2’sinin asistini yapmış oldu.