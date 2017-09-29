Ersun Yanal, Beşiktaş maçı öncesinde rakibini sabaha kadar analiz ediyor

Alanyaspor'a şok bir sonuçla 4-3 mağlup olan ve hedef tahtasına konulan Ersun yanal, Beşiktaş maçı öncesi Siyah-Beyazlılar’ı adeta ezberliyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Kartal’ın tüm maçlarını sabahın ilk ışıklarına kadar izleyen deneyimli teknik adam, yardımcılarıyla birlikte rakibin artıları ve eksiklerini çıkardı. Yanal; Atiba, Oğuzhan ve Quaresma gibi eksiklerin kendileri için kesinlikle bir avantaj olmayacağını ifade etti. Eksik olan isimlerin yerine görev alacak futbolcuların da kaliteli oyuncular olduğunu söyleyen Ersun Yanal, Siyah-Beyazlılar’ın orta alandaki direncini kırmaları gerektiğini vurguladı.

YILDIZLARA ÖZEL GÖREV

Sosa, Kucka ve Yusuf Yazıcı’yla özel olarak görüşen deneyimli hoca, ancak topa daha fazla sahip olmaları halinde oyun üstünlüğünü alabileceklerini söyledi. Beşiktaş’ın çok fazla şut deneyen bir takım olduğunun da altını çizen Yanal “Defans bloğunda daha kalabalık olmalıyız. Orta sahayı ele geçirip, denge kurabilir ve sonra da gol bulabiliriz” dedi. Yanal ayrıca, Babel, Talisca ve Cenk’e dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.