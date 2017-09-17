Ersun Yanal'dan Başakşehir uyarısı: "Rakibimize kesinlikle nefes aldırmayacağız"

Süper Lig’de bugün Medipol Başakşehir’e konuk olacak Trabzon’da teknik direktör Ersun Yanal karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, rakiplerinin ülkenin en iyi takımlarından biri olduğunu belirten Bordo- Mavililer’in hocası, kazanmak istediklerini söyledi. “Geçen sezon şampiyonluğu kaçırdılar, bize göre daha hazırlar ve oturmuş bir takımları var” diyen Yanal, “Zor maç olacak, bu kesin. Ama rakibimize kesinlikle nefes aldırmayacağız. Büyük hedefleri istiyorsak, büyük maçları kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



‘ORTA SAHAYI ALMALIYIZ’

Ersun Yanal sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok koşacağız, orta sahayı elimize alacağız. Başakşehir’in belini o bölgede kırmalıyız. Gücümüzü ortaya koymak istiyoruz.”

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