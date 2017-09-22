Ersun Yanal: Hata istemiyorum

Süper Lig’de 6. haftanın açılış maçında bugün Aytemiz Alanya’yı ağırlayacak olan Trabzon’da öğrencileriyle toplantı gerçekleştiren Ersun Yanal, karşılaşmadan mutlaka 3 puanla ayrılmaları gerektiğini söyledi. Başakşehir maçı sonrası hedef tahtasına konulan tecrübeli teknik adam, “Başakşehir maçında iki puan bıraktık. Hatamızı Alanya’yı mağlup ederek telafi etmek zorundayız. Ben hepinize sonuna kadar güveniyorum. Biz iyi bir takımız. Sadece yeni bir kadromuz olduğu için sıkıntılar yaşıyoruz ama bunu hep birlikte aşacağız. Taraftarlarımızın yüzünü güldürmeliyiz” ifadelerini kullandı.
‘BİZE BİLENECEKLER’
Alanya’nın sahasında Fenerbahçe’ye 4-1 kaybettiğini hatırlatan Ersun Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alanya bize karşı hırslı çıkacak. Zorlu bir doksan dakika bizleri bekliyor. Saha ve seyirci avantajımızı kullanıp üç puanı hanemize yazdıracağız. Alanya’nın birkaç kilit oyuncusu var, o isimleri markaja alıp rakibimizi etkisiz hale getireceğiz. Bunu gerçekleştirirsek sahadan galip ayrılan mutlak biz oluruz. Herkes dikkatli olsun, hata istemiyorum. Sonuçta bir gol olsun üç puan bizim olsun.”
ERSUN YANAL'A USTA'DAN GÜVENOYU
Ersun Yanal’ın gönderileceği şeklindeki iddialar üzerine açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, tecrübeli teknik adama güvendiklerini söyledi. Başkan Usta, “Piyasadaki bu kirlilik şişirilmiş koca bir balon... Ancak içi boş bir balon.. Biz hocamız ile durum değerlendirmesi yaptık. Daha iyi olma noktasında herkes üzerine düşen görevi yapacaktır” dedi. Başkan Usta, Alanya maçını kazanıp yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini ifade etti.
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