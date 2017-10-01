Ersun Yanal, taraftarına seslendi!

Ersun Yanal'dan taraftara çağrı var!

Beşiktaş deplasmanından 1 puan alarak dönen Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ''Özellikle son 20 dakika pozisyon anlamında üstünlük sağladık, rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Sonradan giren oyuncular hamle şansımızı artırdı, bugün oyuna katkıları oldukça fazlaydı. Beşiktaş Türkiye liginin en güçlü takımı, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi gidiyorlar. Biz de takım olarak iyiye doğru gidiyoruz.'' dedi.

Maçın ardından taraftarlarına da seslenen Yanal, ''Bugün de güven olarak iyi bir adım daha attık. Taraftarımız da bize güvensin.'' diyerek sözlerini noktaladı.