Ersun Yanal: ''Taraftarlar haklı''

Ersun Yanal, maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Yanal maç sonrası yaptığı açıklamada, "Farklı bir sonuç alınacak bir maçta mağlup olduk. Belki de onlarca yıl içinde gerçekleşmesi zor skor. İlk yarıyı belki 5-6 farkla önde tamamlayacağımız bir maçtı. İkinci yarı başında bu farkı yakalayabilecek bir kaç pozisyon, onun sonunda gelenin gol olduğu, önde dağınık, toparlanamayan, ritmini kaybeden takımdık. Bu uzun yıllar tekrarlanması zor bir oyun oldu. Kaliteli bir takımız, böyle bir sonuç bir daha yaşanmayacak. Oyunu iyi oynarken, böyle bir sonucun olması çok ilginç. Devre arasında oyuncularla futbolun çok ciddi bir oyun olduğunu, hiçbir zaman hatalardan, cezalardan kaçınmayan bir oyun olduğunu paylaştık. Ama maalesef bugün böyle bir sonuç oldu. Bugünkü oyunun çok enteresan bir şekilde sonuçlanması, bizim için önemli bir geri dönüş tepkisinin başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımla bu konuyu ciddi bir şekilde konuşup ve Trabzonspor´un bundan sonraki hedefleri için de böyle bir hadiseyi bir daha yaşamamak adına irdelenmesi gerekiyor." dedi



"BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"

Her türlü gerçekleşecek sorumlulukları üzerlerine alıp bir daha böyle bir şeyin gerçekleşmemesi adına ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden Yanal, "Bir daha da zaten bu olmayacaktır. Trabzonspor, iyi takım. Bu takımın yeri zirvedir, zirvede kalacaktır. Trabzonspor takımının asla bunun altında yer alması mümkün değildir. Bugün bizim için çok önemli tepkidir. Oyuncuların karakterine güveniyorum. Bir daha tekrarlanmaması adına herkesin elini taşının altına koyacağına inanıyorum. Bugünkü maç dikkatsizlik sonucu ciddi bir iş kazası. Bu kaza öyle bir kaza ki araba yokuş aşağı giderken direksiyonu bırakıp aynada makyaj yaptık. Bir daha bu olmaz. Bunun garantisini verebilirim." dedi.



"ESTEBAN ÇIKMAK İSTEDİ"

Yanal, kaleci Esteban´ın ikinci yarıya neden başlamadığına ilişkin sorulan soru üzerine, "Esteban, kendini iyi hissetmediğini, maçta bir kez başının döndüğünü ve fenalaştığını söyledi. Biz de onu oyundan aldık" yanıtını verdi.



"TARAFTARIN TEPKİSİ NORMAL"

Yanal, maçta taraftarların kendisini istifaya davet etmesi yönündeki soruya ise "Bizim bu konuyu bu mecrada değil, daha farklı mecralarda konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu takımın 3-4-5 i yakalayacağı anda oyunu rahatlıkla getirmesi gerekiyor. Bu işin tamamen taktik dışı olduğunu, enerji ile ilgili olduğunu düşünüyorum" yanıtını vererek açıklamalarını noktaladı.