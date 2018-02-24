Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, yeni baba olan Ertan Saban, basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.



Muhabirler, oyuncu eşi Ebru Özkan ve Biricik adını verdikleri kızlarını sorunca Saban, "Babalık gerçekten harika bir şeymiş. Allah bize bu duyguyu yaşattırdı. Çok şükür sağlığı yerinde evladımızın. Sadece ara sıra gaz sıkışmaları oluyor" dedi.

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