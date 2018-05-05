Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden maçı heyecanı

Almanya 2. Bundesliga maçında Erzgebirge Aue ile Dynamo Dresden, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Erzgebirge Aue 39 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Dynamo Dresden 40 puanda ve 12. sırada. Erzgebirge Aue son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Dynamo Dresden, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 479. İddaa'da Erzgebirge Aue kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Dynamo Dresden kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Erzgebirge Aue son hafta oynanan Fortuna Düsseldorf maçında 1-0 yenildi.

Dynamo Dresden ise Arminia Bielefeld maçında 1-1 berabere kaldı.

Erzgebirge Aue, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 20 gol yedi.

Dynamo Dresden, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dynamo Dresden 23 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.