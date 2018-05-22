Erzgebirge Aue - Karlsruher maçı heyecanı

Erzgebirge Aue ve Karlsruher, 22 Mayıs 2018 Salı günü Almanya 2. Bundesliga Play Out maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:15. Erzgebirge Aue 1 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Karlsruher 1 puanda ve 2. sırada. Erzgebirge Aue son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Karlsruher, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 411 kodlu maçı oynayanlar; Erzgebirge Aue galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Karlsruher galibiyet oranı 2.80. Alt 1.25, üst 2.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Erzgebirge Aue son hafta oynanan Fortuna Düsseldorf maçında 1-0 yenildi.

Karlsruher, Eintracht Braunschweig karşılaşmaında 2-1 yenildi.