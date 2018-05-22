Erzgebirge Aue - Karlsruher maçı ne zaman?

Erzgebirge Aue ve Karlsruher, 22 Mayıs 2018 Salı günü Almanya 2. Bundesliga Play Out maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:15. Maç öncesi Erzgebirge Aue 1 puanla 1. sırada, Karlsruher 1 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Erzgebirge Aue, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karlsruher, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 411 kodlu maçı oynayanlar; Erzgebirge Aue galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Karlsruher galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Erzgebirge Aue son haftadaki Fortuna Düsseldorf müsabasında 1-0 yenildi.

Karlsruher, Eintracht Braunschweig karşılaşmaında 2-1 yenildi.