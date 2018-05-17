Erzincan bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Erzincan'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Erzincan'da iftar ve sahur vakitleri...

Erzincan iftar saati kaçta? (Erzincan iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Erzincanlılar ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Erzincan'da iftar saat 19:37'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 19:38 olacak. Böylelikle 2. oruç ta bitmiş olacak.

Erzincan sahur ve imsak saati kaçta? (Erzincan sahur vakit)

Erzincan'da bugün sahur 03:15'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 03:14'e kadar olacak. İmsak saat 03:14'de gerçekleşecek.

ERZİNCAN RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Erzincan Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Erzincan için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17.05.2018 03:15 04:59 12:24 16:17 19:38 21:14 18.05.2018 03:14 04:58 12:24 16:17 19:39 21:15 19.05.2018 03:13 04:57 12:25 16:18 19:40 21:17 20.05.2018 03:11 04:57 12:25 16:18 19:41 21:18 21.05.2018 03:10 04:56 12:25 16:18 19:41 21:19 22.05.2018 03:09 04:55 12:25 16:18 19:42 21:21 23.05.2018 03:08 04:54 12:25 16:19 19:43 21:22 24.05.2018 03:07 04:54 12:25 16:19 19:44 21:23 25.05.2018 03:05 04:53 12:25 16:19 19:45 21:25 26.05.2018 03:04 04:52 12:25 16:19 19:46 21:26 27.05.2018 03:03 04:52 12:25 16:20 19:47 21:27 28.05.2018 03:02 04:51 12:25 16:20 19:47 21:28 29.05.2018 03:01 04:51 12:25 16:20 19:48 21:30 30.05.2018 03:00 04:50 12:26 16:20 19:49 21:31 31.05.2018 02:59 04:50 12:26 16:21 19:50 21:32 01.06.2018 02:59 04:49 12:26 16:21 19:50 21:33 02.06.2018 02:58 04:49 12:26 16:21 19:51 21:34 03.06.2018 02:57 04:48 12:26 16:21 19:52 21:35 04.06.2018 02:56 04:48 12:26 16:22 19:52 21:36 05.06.2018 02:56 04:48 12:26 16:22 19:53 21:37 06.06.2018 02:55 04:48 12:27 16:22 19:54 21:38 07.06.2018 02:54 04:47 12:27 16:22 19:54 21:39 08.06.2018 02:54 04:47 12:27 16:23 19:55 21:40 09.06.2018 02:53 04:47 12:27 16:23 19:56 21:41 10.06.2018 02:53 04:47 12:27 16:23 19:56 21:41 11.06.2018 02:53 04:47 12:28 16:24 19:57 21:42 12.06.2018 02:52 04:47 12:28 16:24 19:57 21:43 13.06.2018 02:52 04:46 12:28 16:24 19:58 21:43 14.06.2018 02:52 04:46 12:28 16:24 19:58 21:44 15.06.2018 02:52 04:46 12:28 16:25 19:58 21:45 16.06.2018 02:52 04:47 12:29 16:25 19:59 21:45

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