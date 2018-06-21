Erzincan AK Parti milletvekili aday listesi 2018!

24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'nin AK Parti Erzincan aday listesi açıklandı. Erzincan AK Parti milletvekili adaylarının sıralaması da merak ediliyordu. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Milletvekili Genel Seçimi Erzincan AK Parti kesin aday listesi ve sıralaması

ERZİNCAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI SOYADI ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 SÜLEYMAN KARAMAN YÜKSEK MÜHENDİS 2 BURHAN ÇAKIR YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR

AK Parti Erzincan adayları seçmeniyle buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Milletvekili Adayları, Süleyman Karaman ve Burhan Çakır hava alanında Erzincanlılar tarafından coşkuyla karşılandı.

AK Parti Erzincan İl teşkilatı ve çok sayıda vatandaş tarafından Erzincan havalimanında karşılanan AK Parti Erzincan Milletvekili Adayları Süleyman Karaman ve Burhan Çakır’a Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Av. Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, AK Parti Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı

Gülseren Narbay, parti kurmayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havaalanında ilk olarak konuşan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci açıklamasında; “Mevcut Milletvekillerimiz Sebahattin Karakelle’ye Serkan Bayram’a teşekkür ediyorum. Şuan Milletvekili Adaylarımız Süleyman Karaman, Başbakanımız medarı iftiharımız Binali Yıldırım’ın yol arkadaşı hızlı tren’in mimarı, Burhan Çakır AK Parti kurucu üyesi aynı zamanda geçmiş dönemde il başkanlığımızı yaptığımız arkadaşımız. Ben hayırlı olmasını diliyorum. 2-0 yapmak için Vakit Erzincan Vakti, Vakit Türkiye Vakti” dedi.