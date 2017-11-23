Erzincan'da 171 mülteci, TIR kasasında yakalandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tercan İlçesi E/80 karayolu üzerinde 20 Kasım 2017 tarihinde icra edilen yol kontrol ve aramasında yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 171 yabancı uyruklu şahıs, kapalı kasa TIR içerisinde yakalandı.

Olayla ilgili göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen M.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı.

ARACA EL KONULARAK TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Olayda kullanılan araç sahibine ve sürücüsüne ise toplam 44 bin 883 TL idari ve trafik cezası kesildi. Ayrıca araca 690 sayılı KHK kapsamında el konularak trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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