yavru kediye ikinci hayat

Erzincan Belediyesi Hayvan Barınağı’na arka ayakları tutmayan yavru bir kedi bırakıldı. Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (ERDOHAY) Başkanı Güler Öztürk, bakımını üstlendiği yavru kediyi özel bir veteriner kliniğine götürdü. Gazete Habertürk'ten Özgür İlhan'ın haberine göre yapılan muayeneden sonra kedi, tedavisi yapılmak üzere İstanbul’da gönderildi.

Veteriner Hekim Mahmut Yağcıoğlu “Tam teşekküllü hastanede karnındaki ödem, iç organlarda bir anormallik yoksa ona müdahale edilip onun boşaltılması gerekiyor. Yaklaşık 40 günlük bir kedi” dedi. Öztürk ise “3 gün önce köyden vatandaşın biri barınağa getirdi. Orada röntgen olmadığı için aldım özel bir kliniğe getirdim. İdrarını yapamıyordu. İdrar kesesi boşaltıldı. Burada röntgen olmadığı için uçakla tam teşekküllü bir hastaneye gönderdim’’ diye konuştu.