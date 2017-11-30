Erzincan'da bir yavru köpek, yanında ölen köpeğin başından ayrılmadı

Erzincan'da bir yavru sokak köpeği, aracın çarpması sonucu öldü. Kardeşi olduğu sanılan diğer sokak köpeği onun başından saatlerce ayrılmadı.

DHA'nın haberine göre, Fevzipaşa Caddesi üzerinde dün sabah yavru köpek araç çarpması sonucu öldü. Yavru köpeğin kardeşi yolun ortasında onunla beraber bekledi ve saatlerce yanından ayrılmadı. Bir kişi ölen köpeği yolun kenarına götürdü, aynı yaşlardaki köpek de uzun süre onun yanından ayrılmadı.