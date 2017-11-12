Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Erzincan-Çağlayan karayolundaki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait deponun yakınlarındaki bir elektrik direğindeki hatta arıza olduğu ihbarını alan Aras Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri olay yerine gitti.

Arızanın olduğu direğe çıkan işçilerden 34 yaşındaki Mustafa Aydemir, akıma kapılıp düştü.

AA'nın haberine göre; Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydemir'in ölüm haberini öğrenen mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.