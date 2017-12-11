Erzincan Tercan ilçesi Gevenlik Köyünde 2 yavrusu bulunan bir çoban köpeği, annesi ölen kediyi sahiplendi.



DHA'nın haberine göre, hayvancılık ile geçimini sağlayan Ercan Orhan'a ait Kangal köpeği, annesi ölen yavru bir kediyi emziriyor. İki yavrusu ile birlikte kediyi de emziren köpeği cep telefonu ile görüntüleyen Orhan "Allah'ın hikmeti, kendi yavrularından ayırmıyor" dedi.

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