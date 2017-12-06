Erzincan'da kediye işkence eden caninin tutuklanması için kampanya başlatıldı

Erzincan’da orduevinde 25 yaşındaki er Taner H.’nin sokak kedisine uyguladığı vahşetin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Gözaltına alınan şüpheli, 221 promil alkollü çıktı. TCK’nın 151/2 maddesince düzenlenen ‘mala zarar verme’ suçundan sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Taner H., adli kontrol şartı ve 2 bin 252 lira para cezasıyla serbest kaldı. TSK da disiplin cezası verdi.
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, askeri kaynaklar cani hakkında verilebilecek disiplin cezasının en üst sınırının uygulandığını belirtti. Halen birliğinde bulunan erin, ceza nedeniyle terhisine sayılı günler kala askerlik süresi de uzadı. Yasa doğrultusunda sanığı serbest bırakan sulh ceza hâkiminin de içine karar sinmedi. Kararı veren hâkim, kanunlarda sahipli sahipsiz hayvan ayrımının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek düzeltilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı. Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya, “Sahipsiz hayvanların sahibi kamudur. Kamu müdahil olabilir. Anayasa Mahkemesi’ninvereceği karardan umutluyum. Uluslararası yükümlülüklerin bir şekilde hukukumuza yansıtılması lazım. Olumlu sonuç çıkmasını bekleyeceğiz” diye konuştu.
"TEK ÇÖZÜM YASANIN DEĞİŞMESİDİR"
Sokak hayvanlarını öldürmenin ve yaralamanın ilgili kanuna göre suç değil kabahat olduğunu vurgulayan Avukat Ahmet Çevik ise “Kanun sadece sahipli hayvanın öldürülmesi ya da yaralanmasını suç olarak değerlendiriyor. Doğanın dengesine bile karşı olan bu anlayışın cezai karşılığı ise 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da karşılığında para cezası. Hayvan sahipli olsa dahi caydırıcılığı yok. Sokak hayvanı bir can olarak dahi görülmüyor. Umarım Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar kanunun değişmesini sağlar” dedi.
Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Orhan, “Hayvanların öldürülmesine ve işkence yapılmasına hapis cezası getiren kanun değişikliği taslağı 3 yıldır Meclis’te bekliyor. Tek çözüm yasanın değişmesidir” diye konuştu. Öte yandan zanlının serbest kalmasına tepki gösteren hayvanseverler, internette tutuklanması için imza kamyanyası
başlattı.
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