Erzincan'da kediye işkence yapan askerin ifadesi: Hayvan severim, hayvanlarım var

Erzincan'da kediye uygulanan vahşet görüntülerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine gözaltına alınan şüpheli asker, adliyeden sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

İHA'nın haberine göre, kediye işkence yaptığı tespit edilen Muhabere Er T.H. gözaltına alındıktan sonra sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren asker daha sonra askeri inzibatlar tarafından askeri araçla sağlık kontrolü için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"HAYVAN SEVER BİRİSİYİM VE HAYVANLARIM VAR! 3-4 GÜN ÖNCE NİŞANLIMDAN AYRILDIM"

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgiye göre; Şüphelinin savcılık ifadesinde "Hayvan sever birisiyim ve hayvanlarım var. 3-4 gün önce nişanlımdan ayrıldım. Psikolojik durumum iyi değildi. Olay günü alkol almıştım ve yaşanan durumdan pişmanım" dediği öğrenildi.

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