Erzincan'da asker tarafından kediye yapılan işkence protesto edildi

Erzincan Orduevinde bir asker tarafından yavru kediye yapılan işkence herkesi harekete geçirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yavru kediyi tokatlayan asker, daha sonra da tekmeleyerek öldürdü. Bu olay üzerine Erzincanlı hayvan severler harekete geçerek yaşananları protesto etti ve basın açıklaması düzenledi.
İHA'nın haberine göre, Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan hayvan severler bir basın açıklaması yaparak olayı kınadılar.
Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Güler Öztürk, kediye işkence yapan askerin bu davranışını şiddetle kınadıklarını söyleyerek, şahısın gereken cezayı almasını istediklerini dile getirdi.
Güler Öztürk açıklamasında şunları söyledi; "Askeri bir personelin yavru bir kediye işkence yaparak öldürdüğünü gördük. Bu cani ruhlu kişinin cezalandırılmasını istiyoruz ve kendisini şiddetle kınıyoruz. Mecliste hayvanların korunmasına dair kanunun ivedilikle çıkmasını istiyoruz. Sokağa çöp atanla bir canlıyı öldürenin cezası aynı olmamalı, 3 kuruş verilip kurtarılmamalı. Bu gördüğünüz kedi sokağa bırakılmış. Bu ezilebilir, işkenceye maruz kalabilir. Lütfen bahçesi olan kedisini sokağa atmasın, getirip barınağa bırakmasın. Barınak dediğimiz yer tellerin arkası"
"HAYVANLARA YAPILAN İŞKENCE SUÇ SAYILSIN"
Daha sonra konuşan Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanlarını koruma Derneği gönüllüsü Birgül Ergüven, hayvanlara işkencenin kabahatler kanunundan çıkarılarak suç olmasını talep ettiklerini söyledi.
Birgül Ergüven açıklamasında; "Hayvanlara işkence yapılmasın, kanun çıksın, kabahatler kanunundan çıksın suç olsun, cezasını alsın istiyoruz. Hayvanlara işkence yapılmasın. Erzincan halkından isteğimiz sokakta bulunan kedi köpeklere evlerinde artan yemekleri çöplere atmasınlar. Onları bir kaba koysunlar dışarı bıraksınlar ki hayvanlar yesinler. Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez. Havalar soğuyacak bu konuda duyarlı olmamız lazım" dedi.
Hayvanseverler Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a olayın takipçisi olduğu için teşekkür ederek, olaysız bir şekilde dağıldılar.
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