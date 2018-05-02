Merkez üssü Erzincan Otlukbeli olan 3.8 büyüklüğündeki deprem Erzincanlıları korkuttu. Deprem Erzincan Otlukbeli'de yerin 2.1 kilometre derinliğinde saat 21.08'de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Türkiye'de yaşanan son depremlerin kaydı şu şekilde:
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.05.02 21:08:27 40.0030 40.0340 2.1 -.- 3.8 3.8 AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) REVIZE01 (2018.05.02 21:08:28) 2018.05.02 20:54:43 36.7907 27.3427 3.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.05.02 20:27:07 37.1248 28.6250 11.8 -.- 1.5 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2018.05.02 18:32:14 36.8737 28.9337 9.5 -.- 1.7 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel 2018.05.02 17:55:19 40.8712 29.8320 0.0 -.- 1.5 -.- TOYLAR-DERINCE (KOCAELI) İlksel 2018.05.02 17:01:28 40.2397 31.8607 4.3 -.- 2.2 -.- BOYALI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2018.05.02 13:27:38 38.8148 42.1485 5.0 -.- 2.8 -.- ALAKIR-AHLAT (BITLIS) İlksel 2018.05.02 13:05:56 37.8825 34.5053 22.6 -.- 1.6 -.- BOR (NIGDE) İlksel 2018.05.02 13:01:26 41.1595 29.0220 0.0 -.- 0.6 -.- SARIYER (ISTANBUL) İlksel 2018.05.02 12:50:08 40.8492 29.8325 0.0 -.- 1.5 -.- TOYLAR-DERINCE (KOCAELI) İlksel 2018.05.02 12:37:18 37.1232 27.7722 6.9 -.- 1.7 -.- HASANLAR-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.05.02 12:33:26 41.2443 28.8908 0.0 -.- 1.3 -.- CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2018.05.02 12:32:11 35.8480 33.3798 28.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2018.05.02 11:58:46 38.9903 31.1807 7.1 -.- 3.1 3.1 DEREKOY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel 2018.05.02 11:50:31 38.8450 26.9383 6.9 -.- 3.4 3.1 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2018.05.02 11:44:43 38.7607 27.7530 6.4 -.- 3.4 3.4 LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2018.05.02 11:38:41 38.1700 27.0255 10.2 -.- 3.3 3.3 YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel 2018.05.02 11:10:10 38.7762 27.7252 3.3 -.- 2.2 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2018.05.02 10:06:55 39.5285 39.8520 2.2 -.- 1.9 -.- SENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel 2018.05.02 10:02:05 36.9063 32.3520 5.9 -.- 2.4 -.- BEYRELI-HADIM (KONYA) İlksel 2018.05.02 09:22:18 37.8260 36.5065 6.5 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2018.05.02 09:16:17 38.1360 27.0180 19.2 -.- 2.3 -.- ORHANLI-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel 2018.05.02 08:03:13 38.7672 27.7550 12.1 -.- 1.9 -.- LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2018.05.02 07:04:41 34.9295 24.2032 21.6 -.- 3.7 3.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2018.05.02 06:06:06 36.7647 29.6172 21.6 -.- 1.3 -.- TEMEL-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2018.05.02 05:12:28 35.7582 26.9652 3.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
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