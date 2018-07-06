Edinilen bilgiye göre Erzincan Erzurum Karayolu üzerinde bulunan yeni sanayi sitesindeki plastik boruların bir arada bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanıbaşında bulunan bir minibüse sıçradı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda Erzincan Belediyesi’ne ait itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sanayi sitesi esnafının müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen yada yaralanan olmazken büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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