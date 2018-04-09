Erzincan da bir jandarma görevlisi mayını imha etmek istediği sırada erken ateşlemeden dolayı şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesinde bulunan Karanlık Kanyon içerisindeki kullanılmayan tünellerin birinde patlayıcı madde tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede; 100 kilogram dinamit lokumu, 8900 adet tahrip kapsülü, 8500 m. saniyeli fitil, 530 adet elektrikli kapsül bulunduğu belirlendi.

Saat 09.15 sıralarında patlayıcı maddelerin imhası esnasında erken ateşlemeden dolayı 1 jandarma görevlisi kazaen şehit oldu. 1 jandarma görevlisi ise patlamadan dolayı hafif şekilde yaralandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada; "08.04.2018 Pazar günü Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesinde bulunan Karanlık Kanyon içerisindeki kullanılmayan tünellerin birinde patlayıcı madde tespit edilmiştir.



Olay yerinde yapılan incelemede; 100 kilogram dinamit lokumu, 8900 adet tahrip kapsülü, 8500 m. saniyeli fitil, 530 adet elektrikli kapsül bulunduğu tespit edilmiştir.



09.04.2018 günü saat 09.15 sıralarında patlayıcı maddelerin imhası esnasında erken ateşlemeden dolayı 1 jandarma görevlimiz kazaen şehit olmuştur. 1 jandarma görevlimiz ise patlamadan dolayı hafif şekilde yaralanmıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin yakınları başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum." denildi.

ŞEHİT ATEŞİ NİĞDE'YE DÜŞTÜ

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde mayın imha sırasında patlama sonucu şehit olan 38 yaşındaki Uzman Çavuş Serdal Güneş’in acı haberi Niğde’deki ailesine verildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Serdal Güneş’in şehit olduğu haberini, annesi Nadiye Güneş'e Vali Yardımcısı Cemil Kılınç tarafından verildi. Babasının daha önce vefat ettiği öğrenilen Güleş’in, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; şehit haberini alan yakınları eve akın ederken, Niğde Belediyesi tarafından evin bulunduğu bölgeye Türk bayrakları asıldı.

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