Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH) ve komando birlikleri, ilçenin Söğütlü köyü kırsalında teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlattı.

Güvenlik güçleri, operasyonda karşılaşılan bir teröriste "teslim ol" çağrısında bulundu. AA'nın haberine göre bu çağrıya ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonunun karla kaplı arazide kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Erzincanda terör operasyonu

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