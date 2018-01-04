Erzincan'da terör operasyonu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde PKK'lıların kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Özgür İlhan'ın haberine göre, güvenlik güçlerinin arazi taramasında PKK'ya ait olduğu tespit edilen 2 sığınak ve 3 erzak deposunda, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve depolar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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