Kars-Mersin seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait buğday ve hurda yüklü 43435 sefer sayılı yük treninin geçişi sırasında Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Soğuksu mevkisinde toprak kayması yaşandı.Bu nedenle raylarda oluşan hasar nedeniyle makinistliğini Erol Cebeci ile Serkan Yılmaz'ın yaptığı trenin lokomotif bölümü raydan çıkıp kısmen yan yattı.

Cebeci ile Yılmaz'ın yara almadan atlattığı olayda trenin lokomotif bölümünde hasar oluştu.Kazanın ardından olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin trenin raydan çıkan bölümünü kurtarmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.