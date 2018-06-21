Erzincan'da Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’nin bir ayağı olan ‘Sırat on Fırat’ wingsuit ve base jump etkinliğine bu yıl 12 ülkeden 19 sporcu katıldı. Dün sabah saatlerinde wingsuit atlayışını gerçekleştiren sporcular öğlen saatlerinde de dünyanın en yüksek kanyonlarından olan Karanlık Kanyon’da yaklaşık 500 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktı.

Gazete Habertürk'ten Özgür İlhan'ın haberine göre Kemaliye’de devam eden base jump atlayışlarındaki sporcular, 500 metre yükseklikten atladıktan sonra havada taş-kâğıt- makas oynayarak zemine 100 ila 75 metre kala paraşütlerini açtı. Sporcuların kendilerini boşluğa bıraktığı nefes kesen anlar kask kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

HAYRAN KALDILAR

Türkiye’ye ilk defa geldiğini ifade eden Thomas Berryman, “7 yıldır base jump sporu yaptım. 200’den fazla atlayış gerçekleştirdim. Bölgeye hayran kaldım” dedi. İngiltere’den gelen base jump sporcusu Mathew Charles Turcan ise, bölgeyi doğası ve manzarası ile muhteşem bulduğunu belirtti. İtalyan sporcu Marco Milanese ise Kemaliye’nin birçok doğa sporunun bir anda yapılabileceği bir yer olduğu için çok güzel olduğunu kaydetti.