Erzurum 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Erzurum Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Erzurum sonuçları gelmeye başladı… Erzurum il genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.53 iken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 74.3 Cumhurbaşkanlığı seçimi Erzurum sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 216.887 oyla yüzde 74.75 - Muharrem İnce: 26.644 oyla yüzde 9.18 - Selahattin Demirtaş: 23.599 oyla yüzde 8.13 - Meral Akşener: 18.772 oyla yüzde 6.47 - Temel Karamollaoğlu: 3.884 oyla yüzde 1.34 - Doğu Perinçek: 367 oyla yüzde 0.13 oy aldı.



24 Haziran Erzurum Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 216.887 oyla yüzde 74.75Muharrem İnce: 26.644 oyla yüzde 9.18Selahattin Demirtaş: 23.599 oyla yüzde 8.13Meral Akşener: 18.772 oyla yüzde 6.47Temel Karamollaoğlu: 3.884 oyla yüzde 1.34Doğu Perinçek: 367 oyla yüzde 0.13

Genel seçime katılımın yüzde 86.98 oranında sağlandığı Erzurum il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 70.8 oranında açıldı. 2018 Erzurum seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 204.228 oyla yüzde 75.36 - Millet İttifakı: 35.131 oyla yüzde 12.97 oranında oy aldı. 2018 Erzurum seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 154.637 oyla yüzde 57.06 - MHP: 49.591 oyla yüzde 18.30 - HDP: 27.386 oyla yüzde 10.11 - İYİ Parti: 20.501 oyla yüzde 7.57 - CHP: 10.213 oyla yüzde 3.77 - SP: 4.417 oyla yüzde 1.63



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Erzurum seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 204.228 oyla yüzde 75.36Millet İttifakı: 35.131 oyla yüzde 12.97AK Parti: 154.637 oyla yüzde 57.06MHP: 49.591 oyla yüzde 18.30HDP: 27.386 oyla yüzde 10.11İYİ Parti: 20.501 oyla yüzde 7.57CHP: 10.213 oyla yüzde 3.77SP: 4.417 oyla yüzde 1.6316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…