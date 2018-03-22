Türkiye’nin kış sporları merkezi Erzurum, spor tarihimize geçecek dev adım için geri sayıyor. Cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan’ın erzurum ziyaretinde 2026 kış Olimpiyatı adaylığı için ‘müjde’ verdiği kentin resmi başvurusu, bu hafta Uluslararası Olimpiyat komitesi’ne (IOC) iletilecek.
Böylece Türkiye, beş kez aday olmasına rağmen ‘mutlu son’a ulaşamadığı istanbul’un olimpiyat adaylığı sonrası bu kez kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için uğraş verecek. Adaylık sürecinde büyük emeği bulunan Ak Parti erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, adaylığın detaylarını Habertürk ile paylaştı.
''ERZURUM’UN AVANTAJLARI ÇOK''
“Erzurum’un rakımı, yeni tesisleri ve kar kalitesi avantajları. Halk desteği de büyük. Ayrıca direkt olarak Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Meclisteki tüm partilerin desteği var. Diğer aday kentlerin çoğu daha önce kış olimpiyatı yapmış. Bunu erzurum’a vermeyip, nereye vereceksiniz? IOC, olimpiyatın ruhuna uygun hangi kriteri arasa erzurum zaten öne çıkar.
''SÜREÇ HIZLANACAK''
“6 Mart 2017’de Erzincan ve Kars ile birlikte bu adaylığın mümkün olabileceğine ilişkin bir rapor hazırladık. Geçen yıl 12 nisan’da Cumhurbaşkanımız da erzurum’a yaptığı ziyarette bu adaylığı ilan etti. Bu tarihten itibaren ilgili birimler çalışmaya başladı. Sayın Erdoğan son olarak geçen hafta Erzurum’u ziyaretinde kentin olimpiyat adaylık başvurusunu yapacağını açıkladı. Artık süreç hızlanarak sürecek. Önceki milletvekilliğim döneminde Universiade’ın alınmasına da çok destek olmuştum. Olimpiyat adaylığı öncesinde böyle büyük bir organizazsyonun yapılması gerektiğine inanmıştık. 2011 rakamlarıyla Erzurum’a yapılan 700 milyon TL'yi aşkın yatırımla Kış Üniversite Oyunları’nı başarıyla gerçekleştirdik. Adaylığımız için çok önemli olan büyük ölçekli tesisler bu sayede yapıldı. Geçen yıl da güvelik endişesine rağmen eyOF Avrupa Gençlik kış Oyunları’na ev sahipliği yapıldı.”
''TERSİNE GÖÇÜ BAŞLATIR''
''Erzurum, milli mücadenin başlatıldığı tarihi bir şehir. Ayrıca yüzyıllarca ipek yolunun en önemli duraklarından biri. Son dönemde sürekli göç verdi. Erzurum’un eski günlerine döndürülmesi için bir ‘şok’ proje gerekiyordu. İşte o proje Kış Olimpiyat Oyunları adaylığıdır. Bu adaylık sayesinde Erzurum ve çevresindeki 25 bin km2’lik alanda kentsel dönüşüm ve altyapı hızlanacak. Havalimanı yenilenecek, hızlı tren ve tramvay gelecek. Özel sektör yatırımlarıyla şehir ve bölge kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Erzurum’a tersine göç başlatacak. Bu adaylık, sadece sportif değil, bir bölgesel kalkınma projesidir.”
''TEK EKSİK KIZAK PİSTİ''
“Erzurum’un şu anda diğer adaylardan fazlası var, eksiği yok. Tesisleri diğer aday kentlere göre daha yeni ve modern. Atlama kulemiz, kayak tesislerimiz ve buz sporları salonlarımız var. Universiade için kullandığımız üniversite yurtlarımız var. Tabii ki bazı tesislerin olimpiyat kriterleri doğrultusunda büyütülmesi gerekecek. Tek önemli eksiğimiz ise çok amaçlı kızak tesisi. Bunun için de 1,5-2 milyar TL’lik bir yatırım gerekiyor.”
''‘100 SPORCU LAZIM''
“Erzurum'daki ilköğretim okullarını ziyaret ediyorum ve olimpiyatla ilgili konuşuyorum. Bugün 11-13 yaş grubundaki çocuklar, 8 yıl sonra yarışacak. 2018 Pyeongchang’a sadece 8 sporcu gönderebilmişiz. Erzurum’daki oyunlara en az 100 sporcuyla katılmamız ve madalya kazanmamız gerek. Bölgedeki çocukları bulup çıkaracak projeler yapılacak.”
''2026 İÇİN KANUN TEKLİFİ''
“İstanbul’un olimpiyat adaylığına ilişkin bir kanun var. İstanbul’daki tesislerin bir kısmı, bu bütçeden yapıldı. Biz de Erzurum’da benzer bir sürecin başlatılması ve adaylığın devamlılığının sağlanması için benzer bir kanun teklifi hazırlığındayız. Erzurum’un yılda toplam 2,5 milyar TL’lik bütçesi var. Gerekli yatırımların 2026’ya kadar tamamlanması için bir bu kadar daha katkı sağlanması gerekecek. Kanun teklifi, kısa listede yer aldığımız an Meclis’e sunulacak şekilde hazırlanacak. 2018 yasama yılı içinde kanun teklifini TBMM’ye sunmuş olacağız. Belki de süreç, mevcut olimpiyat kanununun güncellenesi ve düzenlenmesi yoluyla da ilerleyebilir.”
ZORLU RAKİPLER!
2026 Kış Olimpiyat Oyunları için 31 Mart’ta sona erecek niyet mektubu verme süresinin sonuna yaklaşılırken, aday adayı kentler de netleşmeye başladı. İsviçre’den Sion, İsveç’in başkenti Stockholm, Japonya’dan Sapporo ve Avusturya’dan Graz-Schladming kentlerinin niyet mektubunu sunması bekleniyor. İtalya’dan Milano veya Torino ile ABD’den bir kentin de aday adayı olabileceği konuşuluyor. IOC, Ekim ayındaki toplantısında 2026’ya resmi aday ‘kısa listeyi’ açıklayacak. Oyunların ev sahibi ise 2019 yılında açıklanacak.
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