Erzurum Bş.Bld. - Ümraniye sahaya çıkıyor

Türkiye TFF 1.Lig Play Off heyecanı devam ediyor. Erzurum Bş.Bld., 11 Mayıs 2018 Cuma günü Ümraniye takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Erzurum Bş.Bld. son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ümraniye, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 108 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Erzurum Bş.Bld. kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Ümraniye sahadan galip ayrılırsa 2.45 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Erzurum Bş.Bld. son haftadaki Ümraniye müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Ümraniye ise Erzurum Bş.Bld. maçında 0-0 berabere kaldı.