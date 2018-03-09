Erzurum'da deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Başköy mahallesinde saat 00.43'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 2.9 kilometre altında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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