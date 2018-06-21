CHP'nin Erzurum milletvekili aday listesi YSK tarafından açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kaldı. Erzurum CHP milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Erzurum CHP milletvekili aday listesi ve sıralamaları

2018 ERZURUM CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 NACİ TURAN YÜKSEK AVUKAT 2 NAMİYE SINIRKAYA YÜKSEK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 3 GENÇAY UĞRAŞ ORTA DANIŞMAN 4 SERHATCAN EŞ ORTA GAYRİMENKUL DANIŞMANI 5 ÖZER YULA ORTA SERBEST ÖZEL 6 YUNUS POLAT ORTA SERBEST ÖZEL

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 24 Haziran günü "seçim güvenliğinin sağlanması için" 5 kente 12 milletvekili gönderilecek. CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde, seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak üzere 12 milletvekili Şanlıurfa, Erzurum, Van, Gümüşhane ve Çankırı'da görevlendirildi.