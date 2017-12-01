Erzurum'da balkondan düşen liseli kız hayatını kaybetti

Erzurum'da ikamet ettiği apartmanın 3'üncü katın balkonundan sofra bezini silkelediği sırada sara nöbeti geçirerek aşağı düşen 10'uncu sınıf öğrencisi, hastanede hayatını kaybetti. Liseli Fatmanur Sarı'yı okul arkadaşları gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı.
İHA'nın haberine göre, Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent Semtinde 25 Kasım günü meydana gelen olayda, Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'ncu sınıf öğrencisi Fatmanur Sarı (15), sofra bezini silkelemek için çıktığı balkonda sara nöbeti geçirdi ve dengesini kaybederek 3'üncü kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Fatmanur Sarı hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarı, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.Fatmanur Sarı'nın vefatı ailesini, okul arkadaşlarını ve yakınlarını üzüntüye boğdu.
"FATMANUR KALK, UYAN"
Fatmanur Sarı'nın cenaze namazı Dadaşkent Semtinde bulunan Hacı Hüseyin Efendi Camii'nde kılındı. Cenaze namazına katılan Fatmanur'un okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Fatmanur'un kız arkadaşları uzun süre "Fatmanur kalk, uyan" diye seslenerek tabuta sarıldı ve gözyaşı döktüler.
Fatmanur Sarı'nın cenazesi Abdurahman Gazi Mezarlığında toprağa verildi.
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