Erzurum'un İspir ilçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayan hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan 27 yaşındaki Olcay A. karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı. Olcay A. kayınpederinin evinde saklandığı buzdolabın arkasında yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay geçen 20 Aralık günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat A. kardeşlere ait ahırdan meydana geldi. Çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan A., 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı.

Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece-gündüz Olcay A.'yı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan A., otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti. Facebook üzerinden Olcay A.'nın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri zanlıyı, buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, Olcay A.'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.





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