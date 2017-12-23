Erzurum'un Yakutiye ilçesinde caddede yürüyen kadına çarparak ardından darp ettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.



AA'nın haberine göre, Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Sadettin K., karşı yönden gelen Sevilay Kılıç'a çarptı. Sadettin K., kendisine tepki gösterip arkasından gelen Kılıç'ı yumruklayarak yere düşürdükten sonra bir süre darp etti.



Bazı vatandaşlar, Sadettin K'nin kadını darp etmesini engellemeye çalıştı. Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu öne sürülen Sadettin K, sağlık kontrolünden geçirildi.

O ANLAR KAMERADA



Sağlık ekipleri, uğradığı saldırı sonucu yüzünden yaralanan Kılıç'a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Daha sonra Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen Kılıç, ifadesi alınmak üzere Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bu arada, olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





