Erzurum'da, evdeki pompalı av tüfeğiyle poz veren lise öğrencisi 17 yaşındaki H.K., yanlışlıkla tetiğe dokununca karşısında duran 17 yaşındaki arkadaşı Z.P.'yi göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan P., kurtarılamadı. H.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



DHA'nın haberine göre olay Erzurum'un merkez Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı köyünde meydana geldi. Ziya Gökalp Lisesi üçüncü sınıf öğrencisi H.K., iki arkadaşını hafta sonu evine davet etti. Cumartesi günü yenilen yemekten sonra gençler cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çekmeye başladı. H.K. bu sırada evdeki pombalı tüfeği alıp oturdukları yere getirdi. Tüfekle poz veren H.K., yanlışlıkla tetiğe dokununca karşısındaki arkadaşı Z.P.'yi göğsünden vurdu. Z.P. kanlar içinde yerde kaldı.

H.K., olayın şokunu atlatıp 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri gelene kadar H.K. ve diğer arkadaşı, Z.P.'nin kanını durdurmak için tampon yaptı. Gelen sağlık ekibi durumu ağır olan P.'yi hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Z.P. kurtarılamadı. H.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Z.P.'nin cenazesi dün merkez Palandöken ilçesindeki Baba Dereli Camii'nde kılanan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Aynı dakikalarda adliyeye sevk edilen H.K. de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Okuldan arkadaş olan Z.P. ve H.K.'nin çok iyi iki dost olduğunu belirten arkadaşları ise yaşananlara inanamadıklarını söyledi.

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