İYİ Parti'nin Erzurum milletvekili aday listesi YSK tarafından açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kaldı. Erzurum İYİ Parti milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Erzurum İYİ Parti milletvekili aday listesi ve sıralamaları

2018 ERZURUM İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 MUHAMMET NACİ CİNİSLİ YÜKSEK İŞ ADAMI 2 ZEKAİ KAYA YÜKSEK SPORCU 3 FATMA CANAN UÇAR YÜKSEK ECZACI 4 YILMAZ CEYRAN YÜKSEK MÜHENDİS 5 ALPARSLAN KÜNİ YÜKSEK EMEKLİ 6 DENİZ SİNİCİ YÜKSEK MÜHENDİS



Kimler seçmen olamaz?

a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu (Form A) doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler,

listelere yazılamazlar.